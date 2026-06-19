Jeu de l’Eté « Odile et la statue de Librapampa » Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Rennes
Jeu de l’Eté « Odile et la statue de Librapampa » Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Rennes mardi 7 juillet 2026.
Jeu de l’Eté « Odile et la statue de Librapampa » Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Rennes 7 juillet – 28 août Ille-et-Vilaine
gratuit
Un cherche et trouve géant tout l’été aux Champs Libres du 7 juillet au 30 août.
Odile Krok, la grande exploratrice, veut réunir toute sa famille pour une nouvelle aventure : retrouver la célèbre statue de Librapampa!
Partez à l’aventure avec Odile!
A partir de 6 ans
Durée : 1h30
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-07T13:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-28T19:00:00.000+02:00
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Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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