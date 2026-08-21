Jeu de l’oie géant, Médiathèque Hugo Pratt, Cournon-d’Auvergne

Informations pratiques

Jeu de l’oie géant Samedi 3 octobre, 13h30 Médiathèque Hugo Pratt Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T13:30:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T13:30:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00

Venez jouer au jeu de l’oie géant qui vous transportera dans les contrées auvergnates !

Jusqu’à 10 personnes en même temps, possibilité de jouer en équipe.

Médiathèque Hugo Pratt 1 rue PIERRE JACQUET 63800 Cournon-d’Auvergne Cournon-d’Auvergne 63800 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473983500 https://bibliotheques-clermontmetropole.eu/

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