Jeu de noël des commerçants Ribeauvillé
mardi 1 décembre 2026 · Ribeauvillé
Informations pratiques
Ribeauvillé
Jeu de noël des commerçants
Ribeauvillé Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-01
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-12-01
Faites tamponner votre carte collector lors de vos achats auprès des commerçants de Ribeauvillé. De nombreux lots sont à gagner.
Lors de vos achats chez les commerçants de Ribeauvillé, faites tamponner votre carte collecteur pour participer au tirage au sort et tentez de gagner de nombreux lots! .
Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com
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English :
Get your collector’s card stamped when you shop at Ribeauvillé retailers. Lots of prizes to be won.
L’événement Jeu de noël des commerçants Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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