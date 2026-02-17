Jeu de Pâques A la recherche du mot mystère Rue de Nancy Épinal

Jeu de Pâques A la recherche du mot mystère

Rue de Nancy Parc de la Maison Romaine Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

1

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Samedi 2026-04-04 14:00:00

2026-04-04 17:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Pour Pâques, l’association Les Amis de Marcel propose un jeu familial dans le Parc de la Maison Romaine à Epinal.

Des panneaux en forme d’œufs de Pâques sont dispersés dans le Parc de la Maison Romaine.

Ces panneaux affichent un symbole qui, associé à la grille de décodage, permettra de déchiffrer le mot mystère qui donnera droit à un ballotin de chocolat.

Attention, certains panneaux sont des leurres… il n’y a pas de code !

Chaque enfant recevra le même ballotin de chocolat… ainsi pas de jaloux !

Chaque enfant devra être accompagné d’un parent et restera sous sa responsabilité.

Renseignements au 06.81.62.27.40 ou par mail.

1 .

Rue de Nancy Parc de la Maison Romaine Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 81 62 27 40 asso.lesamisdemarcel@gmail.com

English :

For Easter, the association Les Amis de Marcel is offering a family game in the Parc de la Maison Romaine in Epinal.

Easter egg-shaped signs are scattered around the Parc de la Maison Romaine.

These panels display a symbol which, combined with the decoding grid, will enable you to decipher the mystery word that will entitle you to a box of chocolate.

Please note that some panels are decoys? there is no code!

Each child will receive the same ballotin of chocolate? so there’ll be no jealousy!

All children must be accompanied by a parent and remain under their own responsibility.

Information on 06.81.62.27.40 or by e-mail.

L’événement Jeu de Pâques A la recherche du mot mystère Épinal a été mis à jour le 2026-02-17 par OT EPINAL ET SA REGION