Jeu de piste : à la découverte du quartier Pont des Demoiselles, MJC Pont des Demoiselles, Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · MJC Pont des Demoiselles · Toulouse
Informations pratiques
Jeu de piste : à la découverte du quartier Pont des Demoiselles Samedi 19 septembre, 14h00 MJC Pont des Demoiselles Haute-Garonne
Sur réservation. Nombre de places limité. RDV MJC Pont des Demoiselles (63 bis Av. Antoine de St-Exupéry).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Immergez-vous dans le passé du quartier lors d’une expérience narrative et ludique entièrement imaginée par ses habitants.
Au fil d’une promenade conviviale, découvrez l’histoire du quartier autrement, grâce à des explications historiques, des images d’archives et des énigmes à résoudre.
MJC Pont des Demoiselles 63 bis, Avenue Antoine de St-Exupéry, 31400, Toulouse Toulouse 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « unoeilsurmaville@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0629380720 »}]
Immergez-vous dans le passé du quartier lors d’une expérience narrative et ludique entièrement imaginée par ses habitants ! Une promenade conviviale avec des explications historiques, des images et à…
©Un Œil Sur Ma Ville
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- UN ÉTÉ AU BORD DU LAC Chemin de Lestang, Impasse de l’Abbé-Salvat. Toulouse 2 juillet 2026
- WATERUGBY Place de la Daurade Toulouse 2 juillet 2026
- UN AUTRE REGARD SUR LE CANAL DU MIDI Toulouse 2 juillet 2026
- PIANOMUSES FORÊTS ENCHANTÉES CHAPELLE DES CARMELITES Toulouse 2 juillet 2026
- TANGOPOSTALE Toulouse 3 juillet 2026