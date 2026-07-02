Jeu de piste : à la découverte du quartier Pont des Demoiselles, MJC Pont des Demoiselles, Toulouse

Informations pratiques

Jeu de piste : à la découverte du quartier Pont des Demoiselles Samedi 19 septembre, 14h00 MJC Pont des Demoiselles Haute-Garonne

Sur réservation. Nombre de places limité. RDV MJC Pont des Demoiselles (63 bis Av. Antoine de St-Exupéry).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Immergez-vous dans le passé du quartier lors d’une expérience narrative et ludique entièrement imaginée par ses habitants.

Au fil d’une promenade conviviale, découvrez l’histoire du quartier autrement, grâce à des explications historiques, des images d’archives et des énigmes à résoudre.

MJC Pont des Demoiselles 63 bis, Avenue Antoine de St-Exupéry, 31400, Toulouse Toulouse 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « unoeilsurmaville@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0629380720 »}]

Immergez-vous dans le passé du quartier lors d’une expérience narrative et ludique entièrement imaginée par ses habitants ! Une promenade conviviale avec des explications historiques, des images et à…

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