UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Toulouse

Jeu de piste : à la découverte du quartier Pont des Demoiselles, MJC Pont des Demoiselles, Toulouse

samedi 19 septembre 2026 · MJC Pont des Demoiselles · Toulouse

Jeu de piste : à la découverte du quartier Pont des Demoiselles, MJC Pont des Demoiselles, Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
MJC Pont des Demoiselles
Adresse
63 bis, Avenue Antoine de St-Exupéry, 31400, Toulouse
Ville
31400 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
Sur réservation. Nombre de places limité. RDV MJC Pont des Demoiselles (63 bis Av. Antoine de St-Exupéry).

Jeu de piste : à la découverte du quartier Pont des Demoiselles Samedi 19 septembre, 14h00 MJC Pont des Demoiselles Haute-Garonne

Sur réservation. Nombre de places limité. RDV MJC Pont des Demoiselles (63 bis Av. Antoine de St-Exupéry).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Immergez-vous dans le passé du quartier lors d’une expérience narrative et ludique entièrement imaginée par ses habitants.
Au fil d’une promenade conviviale, découvrez l’histoire du quartier autrement, grâce à des explications historiques, des images d’archives et des énigmes à résoudre.

MJC Pont des Demoiselles 63 bis, Avenue Antoine de St-Exupéry, 31400, Toulouse Toulouse 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « unoeilsurmaville@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0629380720 »}]
Immergez-vous dans le passé du quartier lors d’une expérience narrative et ludique entièrement imaginée par ses habitants ! Une promenade conviviale avec des explications historiques, des images et à…

©Un Œil Sur Ma Ville

À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)