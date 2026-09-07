Jeu de piste à la médiathèque Louis Aragon, Médiathèque Louis Aragon, Martigues

Informations pratiques

Jeu de piste à la médiathèque Louis Aragon Samedi 19 septembre, 10h00, 14h30, 16h30 Médiathèque Louis Aragon Bouches-du-Rhône

à partir de 8 ans, gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

La médiathèque vous invite à participer à un jeu de piste qui vous fera découvrir les différents espaces de façon ludique. En résolvant des énigmes ou en relevant des défis, les participants découvriront des ouvrages sur la photographie, apprendront à se repérer dans la médiathèque et partiront à la recherche de la mystérieuse clé du fonds patrimonial.

Un atelier de réparation ou recyclage sera proposé afin de mieux comprendre les enjeux de la préservation de collections.

Médiathèque Louis Aragon Quai des anglais , 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 80 27 97 »}]

La médiathèque vous invite à participer à un jeu de piste qui vous fera découvrir les différents espaces de façon ludique. En résolvant des énigmes ou en relevant des défis, les participants des sur …

©AHAA Ville de Martigues