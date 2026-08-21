Jeu de piste « A la recherche du tableau disparu », Théâtre du Vellein, Villefontaine

Informations pratiques

Jeu de piste « A la recherche du tableau disparu » Samedi 19 septembre, 14h00 Théâtre du Vellein Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez en famille ou entre amis découvrir l’hisoire de Villefontaine et du château du Vellein sous la forme d’un jeu de piste.

Départ et arrivée au Théâtre du Vellein, en partenariat avec Le Vellein, scènes de la CAPI.

Théâtre du Vellein 149 avenue du driève 38090 Villefontaine Villefontaine 38090 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 96 78 96 http://levellein.capi-agglo.fr Le Vellein : on vous explique tout !

Des coulisses à la scène, partez à la découverte du Vellein et de ses mystères.

Venez en famille ou entre amis découvrir l’hisoire de Villefontaine et du château du Vellein sous la forme d’un jeu de piste.

©Marie-Paule Raibaud