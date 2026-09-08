UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Soursac

Jeu de piste au Jardin de Firmin – Viaduc des Rochers Noirs, Le jardin de Firmin, Soursac

dimanche 20 septembre 2026 · Le jardin de Firmin · Soursac

Jeu de piste au Jardin de Firmin – Viaduc des Rochers Noirs, Le jardin de Firmin, Soursac

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le jardin de Firmin
Adresse
D89E, 19550 Soursac
Ville
19550 Soursac
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit.

Jeu de piste au Jardin de Firmin – Viaduc des Rochers Noirs Dimanche 20 septembre, 15h00 Le jardin de Firmin Corrèze

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

L’association ASTTRE vous propose une animation ludique autour de l’histoire du Tacot, du chemin de fer en Corrèze et de la flore remarquable du jardin de Firmin.
À l’issue du jeu, un goûter sera offert par l’association. Firmin vous accompagnera ensuite jusqu’à l’église de Soursac pour assister à un concert de musiques de films interprétées par de nombreux choristes.
Un apéritif viendra clôturer cette belle journée.

Le jardin de Firmin D89E, 19550 Soursac Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
L’association ASTTRE vous propose une animation ludique autour de l’histoire du Tacot, du chemin de fer en Corrèze et de la flore remarquable du Jardin de Firmin.

©Conseil Départemental de la Corrèze

À voir aussi à Soursac (Corrèze)