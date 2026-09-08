Jeu de piste au Jardin de Firmin – Viaduc des Rochers Noirs, Le jardin de Firmin, Soursac
dimanche 20 septembre 2026 · Le jardin de Firmin · Soursac
Informations pratiques
Jeu de piste au Jardin de Firmin – Viaduc des Rochers Noirs Dimanche 20 septembre, 15h00 Le jardin de Firmin Corrèze
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
L’association ASTTRE vous propose une animation ludique autour de l’histoire du Tacot, du chemin de fer en Corrèze et de la flore remarquable du jardin de Firmin.
À l’issue du jeu, un goûter sera offert par l’association. Firmin vous accompagnera ensuite jusqu’à l’église de Soursac pour assister à un concert de musiques de films interprétées par de nombreux choristes.
Un apéritif viendra clôturer cette belle journée.
Le jardin de Firmin D89E, 19550 Soursac Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
L’association ASTTRE vous propose une animation ludique autour de l’histoire du Tacot, du chemin de fer en Corrèze et de la flore remarquable du Jardin de Firmin.
©Conseil Départemental de la Corrèze
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