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Journées Européennes du Patrimoine Viaduc des Rochers Noirs Soursac

samedi 19 septembre 2026 · Soursac

Journées Européennes du Patrimoine Viaduc des Rochers Noirs Soursac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
19550 Soursac
Département
Corrèze
Tarif

Soursac

Journées Européennes du Patrimoine Viaduc des Rochers Noirs

Soursac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Samedi 19 septembre
10h-12h et 14h-18h, visite libre ou accompagnée
Qui était Firmin ? Découvrez son jardin, au panorama unique sur le Viaduc, avec les bénévoles d’ASTTRE. RDV Jardin de Firmin (côté Soursac). Gratuit.

10h et 14h (1h30), visite guidée
Cet ouvrage d’art, son histoire de restauration, avec les guides du Pays d’art et d’Histoire. Histoire du Transcorrézien, tramway à vapeur (1913-1959). RDV parking du Viaduc (Lapleau). Sur réservation pah@payshautecorrezeventadour.fr

17h-18h30, enquête géante en famille
Énigme à résoudre en suivant les indices sur le viaduc. Dès 6 ans. Même RDV et sur réservation. Tél. 05 87 31 00 57

Dimanche 20 septembre
15h-15h45, jeu de piste
Animation autour du Tacot, du chemin de fer et de la flore du Jardin de Firmin, par ASTTRE. RDV Jardin de Firmin (côté Soursac). Réservation conseillée asttre19550@gmail.com. Concert à l’issue du jeu. Gratuit   .

Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57  pah@payshautecorrezeventadour.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine Viaduc des Rochers Noirs

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Viaduc des Rochers Noirs Soursac a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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