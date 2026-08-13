Journées Européennes du Patrimoine au Barrage de l’Aigle Soursac
samedi 19 septembre 2026 · Soursac
Informations pratiques
Soursac
Journées Européennes du Patrimoine au Barrage de l’Aigle
Barrage de l’Aigle Soursac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, accompagné d’un guide, profitez d’une visite commentée de l’usine, des maquettes et de la baraque d’ouvriers pour découvrir l’histoire du barrage de l’Aigle
Conditions d’entrées renforcées par le Plan Vigipirate
– Chaussures fermées et plates OBLIGATOIRES
– Vêtements couvrants bras et jambes OBLIGATOIRES
– Sacs, sacs à dos, appareils photo et téléphone non autorisés ;
– Carte d’identité demandé à tous les participants majeurs avant la visite ;
– Visite accessible qu’à partir de 8 ans.
Inscription dans les bureaux d’information touristique (Bort-les-Orgues, Meymac, Ussel, Neuvic), par téléphone, ou en ligne www.tourisme-hautecorreze.fr
Nombre de places limité .
Barrage de l’Aigle Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Barrage de l’Aigle Soursac a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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