Informations pratiques

Soursac

Journées Européennes du Patrimoine Balade en gabare

Soursac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Réservation ouverte à partir du 1er septembre.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir l’histoire des gabariers lors d’une balade en gabare dans les Gorges de la Haute-Dordogne.

Sur billetterie obligatoire auprès de nos bureaux d’information touristique (Bort les Orgues, Meymac, Neuvic et Ussel) ou via notre site internet

Nombre de places limité .

Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine Balade en gabare

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Balade en gabare Soursac a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme de Haute Corrèze