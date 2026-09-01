Journées Européennes du Patrimoine Balade en gabare Soursac
samedi 19 septembre 2026 · Soursac
Informations pratiques
Soursac
Journées Européennes du Patrimoine Balade en gabare
Soursac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Réservation ouverte à partir du 1er septembre.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir l’histoire des gabariers lors d’une balade en gabare dans les Gorges de la Haute-Dordogne.
Sur billetterie obligatoire auprès de nos bureaux d’information touristique (Bort les Orgues, Meymac, Neuvic et Ussel) ou via notre site internet
Nombre de places limité .
Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine Balade en gabare
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Balade en gabare Soursac a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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