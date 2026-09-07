Visites libres ou accompagnées au Jardin de Firmin – Viaduc des Rochers Noirs, Le jardin de Firmin, Soursac

Informations pratiques

Visites libres ou accompagnées au Jardin de Firmin – Viaduc des Rochers Noirs Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Le jardin de Firmin Corrèze

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Découvrez qui était Firmin et explorez son jardin, offrant un panorama unique sur le viaduc des Rochers Noirs.

Les bénévoles de l’association ASTTRE agrémenteront votre visite d’anecdotes sur le Tacot et le viaduc.

Le jardin de Firmin D89E, 19550 Soursac Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Découvrez qui était Firmin et explorez son jardin au panorama unique sur le Viaduc des Rochers Noirs ! Les bénévoles de l’association ASTTRE seront là pour agrémenter votre visite d’anecdotes uniques…

©Conseil Départemental de la Corrèze