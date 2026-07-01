Jeu de piste au village de Belcastel, Village de Belcastel, Belcastel
samedi 19 septembre 2026 · Village de Belcastel · Belcastel
Informations pratiques
Jeu de piste au village de Belcastel 19 et 20 septembre Village de Belcastel Aveyron
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
️ Jeu de piste « Alzias et le trésor de Belcastel »
Découvrez Belcastel de façon ludique grâce à un jeu de piste pour enfants de 6 à 12 ans.
Ce parcours amusant vous fera explorer :
- les ruelles pavées,
- l’église,
- le four à pain,
- et plonger dans l’histoire du château.
Une expérience familiale idéale pour découvrir un patrimoine médiéval d’une richesse exceptionnelle.
Le jeu est disponible gratuitement à l’Office de tourisme de Belcastel.
Village de Belcastel 12390 Belcastel Belcastel 12390 Aveyron Occitanie 05 65 64 46 11 http://www.mairie-belcastel.fr Situé au cœur de la vallée de l’Aveyron, le charmant village médiéval de Belcastel épouse les méandres de la rivière. Doté d’un patrimoine exceptionnel, il est inscrit parmi les prestigieux « Plus Beaux Villages de France ».
Partez à la découverte de Belcastel de manière divertissante grâce à un jeu de piste spécialement conçu pour les enfants de 6 à 12 ans.
© Office de tourisme du Pays Rignacois
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