Jeu de piste au village de Belcastel, Village de Belcastel, Belcastel

Informations pratiques

Jeu de piste au village de Belcastel 19 et 20 septembre Village de Belcastel Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

️ Jeu de piste « Alzias et le trésor de Belcastel »

Découvrez Belcastel de façon ludique grâce à un jeu de piste pour enfants de 6 à 12 ans.

Ce parcours amusant vous fera explorer :

les ruelles pavées,

l’église,

le four à pain,

et plonger dans l’histoire du château.

Une expérience familiale idéale pour découvrir un patrimoine médiéval d’une richesse exceptionnelle.

Le jeu est disponible gratuitement à l’Office de tourisme de Belcastel.

Village de Belcastel 12390 Belcastel Belcastel 12390 Aveyron Occitanie 05 65 64 46 11 http://www.mairie-belcastel.fr Situé au cœur de la vallée de l’Aveyron, le charmant village médiéval de Belcastel épouse les méandres de la rivière. Doté d’un patrimoine exceptionnel, il est inscrit parmi les prestigieux « Plus Beaux Villages de France ».

Partez à la découverte de Belcastel de manière divertissante grâce à un jeu de piste spécialement conçu pour les enfants de 6 à 12 ans.

© Office de tourisme du Pays Rignacois