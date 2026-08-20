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JEU DE PISTE EN AUTONOMIE / À LA DÉCOUVERTE DES MONUMENTS HISTORIQUES DU CENTRE-VILLE, Maison du patrimoine et des lettres, Saint-Étienne

samedi 19 septembre 2026 · Maison du patrimoine et des lettres · Saint-Étienne

JEU DE PISTE EN AUTONOMIE / À LA DÉCOUVERTE DES MONUMENTS HISTORIQUES DU CENTRE-VILLE, Maison du patrimoine et des lettres, Saint-Étienne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison du patrimoine et des lettres
Adresse
5 place Boivin 42000 Saint-Étienne
Ville
42000 Saint-Étienne
Département
Loire
Tarif
Pour les 8 à 12 ans, accompagnés de leurs parents

JEU DE PISTE EN AUTONOMIE / À LA DÉCOUVERTE DES MONUMENTS HISTORIQUES DU CENTRE-VILLE 19 et 20 septembre Maison du patrimoine et des lettres Loire

Pour les 8 à 12 ans, accompagnés de leurs parents

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Retrait des livrets à l’accueil de la Maison du patrimoine et des lettres, 5 place Boivin
Le saviez-vous ? Saint-Étienne compte 41 Monuments historiques ! Ce jeu de piste en famille vous permet de lever les yeux sur quelques-uns d’entre eux, situés en centre-ville. À l’aide d’un livret, partez à leur recherche, en toute autonomie !
Pour les 8 à 12 ans, accompagnés de leurs parents

Maison du patrimoine et des lettres 5 place Boivin 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 48 76 27
Retrait des livrets à l’accueil de la Maison du patrimoine et des lettres, 5 place Boivin

© Ville de Saint-Etienne

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