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Jeu de piste La nature en partage, jeux coopératifs Devant la vallée de Diane Fréhel

Jeu de piste La nature en partage, jeux coopératifs Devant la vallée de Diane Fréhel mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Devant la vallée de Diane

Adresse : Allée de Diane

Ville : 22240 Fréhel

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Tarif :

Fréhel

Jeu de piste La nature en partage, jeux coopératifs

Devant la vallée de Diane Allée de Diane Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Epreuves ludiques et coopératives pour découvrir la biodiversité de la vallée de Diane. A partir de 10 ans. Limité à 5 familles   .

Devant la vallée de Diane Allée de Diane Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83 

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English :

L’événement Jeu de piste La nature en partage, jeux coopératifs Fréhel a été mis à jour le 2026-05-26 par Syndicat des Caps

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