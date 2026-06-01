Jeu de piste, Le Chronographe, Rezé
Jeu de piste, Le Chronographe, Rezé mardi 7 juillet 2026.
Jeu de piste 7 juillet – 25 août, les mardis Le Chronographe Loire-Atlantique
Tarif plein : 6€ // Tarif réduit : 3.50€ – 3€ – 2€ // Gratuit pour les moins de 7 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T16:00:00+02:00 – 2026-07-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-25T16:00:00+02:00 – 2026-08-25T17:00:00+02:00
Le jeu de piste permet une découverte active et ludique du site archéologique et de la chapelle Saint-Lupien.
Jeu de piste pour les famille avec enfants à partir de 6 ans.
Sur réservation par mail, téléphone ou sur place.
Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0252108320 »}, {« type »: « email », « value »: « lechronographe@nantesmetropole.fr »}]
Le jeu de piste permet une découverte active et ludique du site archéologique et de la chapelle Saint-Lupien.
©Le Chronographe
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