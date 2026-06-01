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Jeu de piste, Le Chronographe, Rezé

Jeu de piste, Le Chronographe, Rezé

Jeu de piste, Le Chronographe, Rezé mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Le Chronographe

Adresse : 21 Rue Saint Lupien, Rezé

Ville : 44400 Rezé

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 25 août 2026

Tarif : Tarif plein : 6€ // Tarif réduit : 3.50€ - 3€ - 2€ // Gratuit pour les moins de 7 ans.

Jeu de piste 7 juillet – 25 août, les mardis Le Chronographe Loire-Atlantique

Tarif plein : 6€ // Tarif réduit : 3.50€ – 3€ – 2€ // Gratuit pour les moins de 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T16:00:00+02:00 – 2026-07-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-25T16:00:00+02:00 – 2026-08-25T17:00:00+02:00

Le jeu de piste permet une découverte active et ludique du site archéologique et de la chapelle Saint-Lupien.
Jeu de piste pour les famille avec enfants à partir de 6 ans.
Sur réservation par mail, téléphone ou sur place.

Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0252108320 »}, {« type »: « email », « value »: « lechronographe@nantesmetropole.fr »}]
Le jeu de piste permet une découverte active et ludique du site archéologique et de la chapelle Saint-Lupien.

©Le Chronographe

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