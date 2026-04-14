Jeu de piste : Le potager déménage, Domaine départemental de Méréville, Le Mérévillois

Jeu de piste : Le potager déménage Dimanche 7 juin, 12h00 Domaine départemental de Méréville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

Jeu de piste : Le potager déménage

Retour en 1791, où le marquis de Laborde décide de créer un nouveau potager. C’est l’occasion pour Natalie de Laborde d’inviter les Amis du Domaine à participer à un jeu de piste où les joueurs devront retrouver (entre autres) les plantes disséminées dans les fabriques.

Des questions, des jeux, un fil rouge…, un jeu de piste qui vous fera découvrir les anciennes fabriques du domaine !

En partenariat avec l’association des Amis du Domaine de Méréville

Domaine départemental de Méréville Rue Voltaire, 91660 Le Mérévillois, France Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France +33164957276 https://www.facebook.com/domainedepartementalmereville [{« type »: « phone », « value »: « 07 68 75 34 88 »}] Propriété du Conseil départemental de l’Essonne, le domaine de Méréville s’apprécie comme le dernier exemple de jardin pittoresque conçu à la fin du XVIIIe siècle. C’est essentiellement le projet d’un homme, grand financier et amateur d’art, le marquis de Laborde, qui va s’entourer des plus prestigieux concepteurs de jardins de son temps, François-Joseph Bélanger puis Hubert Robert, pour créer un parc dans le style à la mode depuis les années 1750 : les jardins paysagers ou anglo-chinois. Méréville raconte le rapport de l’homme face à la Nature à la fin du siècle des Lumières. Le plus magique est que ce jardin est encore là aujourd’hui, secret, caché, enfoui parfois, mais prêt à se dévoiler à qui veut bien se le laisser conter… N20 sortie Méréville

Jeu de piste « Le potager déménage »

©ADM