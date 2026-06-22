Olargues

JEU DE PISTE LES CHEVALIERS EN QUÊTE

Avenue du Champ des Horts Olargues Hérault

Tarif : 11 – 11 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Un grand jeu de piste au cœur d’Olargues pour explorer son histoire médiévale en s’amusant. Un périple captivant à travers les ruelles du village, jalonné d’énigmes à résoudre en famille. Inscription obligatoire, places limitées.

L’histoire médiévale d’Olargues est remarquable, et il n’y a rien de mieux qu’un grand jeu de piste ludique pour la découvrir en s’amusant. Votre périple en immersion vous mènera à travers les ruelles pittoresques de la cité fortifiée, à la recherche d’histoires secrètes, d’énigmes captivantes à résoudre et de défis à relever. Une aventure dynamique, placée sous le signe de la bonne humeur, idéale pour explorer le patrimoine local sous un angle original. Inscription obligatoire, places limitées.. .

Avenue du Champ des Horts Olargues 34390 Hérault Occitanie

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English : JEU DE PISTE LES CHEVALIERS EN QUÊTE

A fun-filled treasure hunt in the heart of Olargues to explore its medieval history. A captivating adventure through the village’s narrow streets, dotted with puzzles for the whole family to solve. Registration required; limited spaces available.

L’événement JEU DE PISTE LES CHEVALIERS EN QUÊTE Olargues a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC