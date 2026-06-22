JEU DE PISTE LES CHEVALIERS EN QUÊTE Olargues
JEU DE PISTE LES CHEVALIERS EN QUÊTE Olargues jeudi 13 août 2026.
Olargues
JEU DE PISTE LES CHEVALIERS EN QUÊTE
Avenue du Champ des Horts Olargues Hérault
Tarif : 11 – 11 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Un grand jeu de piste au cœur d’Olargues pour explorer son histoire médiévale en s’amusant. Un périple captivant à travers les ruelles du village, jalonné d’énigmes à résoudre en famille. Inscription obligatoire, places limitées.
L’histoire médiévale d’Olargues est remarquable, et il n’y a rien de mieux qu’un grand jeu de piste ludique pour la découvrir en s’amusant. Votre périple en immersion vous mènera à travers les ruelles pittoresques de la cité fortifiée, à la recherche d’histoires secrètes, d’énigmes captivantes à résoudre et de défis à relever. Une aventure dynamique, placée sous le signe de la bonne humeur, idéale pour explorer le patrimoine local sous un angle original. Inscription obligatoire, places limitées.. .
Avenue du Champ des Horts Olargues 34390 Hérault Occitanie
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English : JEU DE PISTE LES CHEVALIERS EN QUÊTE
A fun-filled treasure hunt in the heart of Olargues to explore its medieval history. A captivating adventure through the village’s narrow streets, dotted with puzzles for the whole family to solve. Registration required; limited spaces available.
L’événement JEU DE PISTE LES CHEVALIERS EN QUÊTE Olargues a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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