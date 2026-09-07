Jeu de piste – Les trésors du Galion, Habitation du Galion, La Trinité

Informations pratiques

Jeu de piste – Les trésors du Galion 18 et 19 septembre Habitation du Galion Martinique

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le jeu de piste signature de Baie des Trésors revient dans une édition inédite spécialement imaginée pour l’événement.

Énigmes, indices et découvertes vous guideront à travers un parcours où se dévoilent, étape après étape, les détails et les secrets du jardin d’un lieu emblématique du patrimoine martiniquais.

Observez bien votre environnement, laissez-vous porter par le récit et tentez de résoudre les énigmes pour aller jusqu’au bout de cette nouvelle aventure.

Une manière ludique, immersive et familiale de découvrir le Galion, son patrimoine et l’univers de Baie des Trésors.

Une édition éphémère à découvrir uniquement à l’occasion des Journées du Patrimoine, les 19 et 20 septembre 2026.

Habitation du Galion Chemin du Galion 97220 La trinité La Trinité 97220 Martinique Martinique

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le jeu de piste signature de Baie des Trésors revient dans une édition inédite spécialement imaginée pour l’événement.

©Baie des Trésors- TS