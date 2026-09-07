Visite du Phare de la Caravelle – La Trinité, Phare de la Caravelle, La Trinité

Informations pratiques

Visite du Phare de la Caravelle – La Trinité 19 et 20 septembre Phare de la Caravelle Martinique

Toutes les 20 minutes : 10 personnes en salle de la lanterne au sommet du phare, 10 personnes au RdC pour l’exposition temporaire sur la lentille, 10 personnes accueillies à l’entrée du phare.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

️ Venez découvrir le phare de la Caravelle !

Perché sur la presqu’île de la Caravelle, à la Trinité, le phare de la Caravelle est le plus haut de France ⛔ un géant de pierre au cœur du Parc naturel régional de Martinique.

Accessible après une randonnée d’environ 30 à 40 minutes au milieu d’une nature préservée, il offre un panorama exceptionnel sur la côte atlantique.

Les agents des Phares et Balises de la Direction de la mer vous proposeront une visite commentée, riche en anecdotes sur l’histoire de ce monument emblématique, actuellement en finale du concours du Monument préféré des Français !

Avant de partir, quelques conseils pour profiter pleinement de la balade :

Chaussures de marche fermées

Casquette ou chapeau

☀️ Crème solaire

Eau en quantité suffisante

De quoi prendre des photos — le panorama en vaut la peine !

Un rendez-vous à ne pas manquer, entre patrimoine bâti et patrimoine naturel !

Phare de la Caravelle Côte Est extrémité presqu’île de la Caravelle LA TRINITE La Trinité 97220 Martinique Martinique 05 96 72 80 81

️ Venez découvrir le phare de la Caravelle !

©DM972