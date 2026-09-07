Visite de la sucrerie du Galion, Sucrerie du Galion, La Trinité

samedi 19 septembre 2026 · Sucrerie du Galion · La Trinité

Informations pratiques

Visite de la sucrerie du Galion Samedi 19 septembre, 08h00 Sucrerie du Galion Martinique

Groupe de 12 participants. Durée de la visite 1h/groupe. Chaussures fermées obligatoires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite commentée du domaine de la sucrerie du Galion

Sucrerie du Galion Usine du Galion 97220 Trinité La Trinité 97220 Martinique Martinique +596596582065 [{« type »: « link », « value »: « http://www.legalion.eu »}]

Visite commentée du domaine de la sucrerie du Galion

©Marcel Marie-Sainte