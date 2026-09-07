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AGENDA · La Trinité

Visite de la sucrerie du Galion, Sucrerie du Galion, La Trinité

samedi 19 septembre 2026 · Sucrerie du Galion · La Trinité

Visite de la sucrerie du Galion, Sucrerie du Galion, La Trinité

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Sucrerie du Galion
Adresse
Usine du Galion 97220 Trinité
Ville
97220 La Trinité
Département
Martinique
Tarif
Groupe de 12 participants. Durée de la visite 1h/groupe. Chaussures fermées obligatoires.

Visite de la sucrerie du Galion Samedi 19 septembre, 08h00 Sucrerie du Galion Martinique

Groupe de 12 participants. Durée de la visite 1h/groupe. Chaussures fermées obligatoires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite commentée du domaine de la sucrerie du Galion

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Visite commentée du domaine de la sucrerie du Galion

©Marcel Marie-Sainte

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