Jeu de piste « Mission Corrèze 44 », Musée départemental de la Résistance Henri Queuille, Neuvic

Informations pratiques

Jeu de piste « Mission Corrèze 44 » Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Musée départemental de la Résistance Henri Queuille Corrèze

Gratuit. Jusqu’à 6 participants par équipe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Jeu de piste

« Mission Corrèze 44 »

Par équipe, aidez la Résistance à retrouver un container de largage caché. À l’issue du jeu, profitez d’une sensibilisation sur la transmission de la mémoire de la Résistance.

Musée départemental de la Résistance Henri Queuille 21 Rue du Commerce, 19160 Neuvic, France Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33519078450 http://www.musee-henriqueuille.com Acteur essentiel de la politique française du XXe siècle, Henri Queuille (1884-1970) a un parcours d’exception retracé dans le lieu où il a vécu.

À la fois bâtisseur d’avenir et homme de Résistance, il a laissé un héritage durable en politique tout comme en agriculture. Père fondateur de la SNCF, il est aussi à l’origine du tourisme rural de Haute-Corrèze. Parking à deux minutes à pied.

Jeu de piste

© musée départemental de la Résistance Henri Queuille