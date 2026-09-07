Jeu de piste patrimonial : L’emblème disparu, Ancienne mairie, parc de la mairie, Choisy-le-Roi

Informations pratiques

Jeu de piste patrimonial : L’emblème disparu Dimanche 20 septembre, 10h00 Ancienne mairie, parc de la mairie Val-de-Marne

Dès 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

« L’Emblème disparu : Le plus ancien emblème de Choisy-le-Roi a mystérieusement disparu des archives municipales. Depuis, des pans entiers de l’histoire de la ville semblent s’effacer peu à peu… À vous de mener l’enquête ! Parcourez les lieux emblématiques de Choisy-le-Roi, résolvez des énigmes, observez les détails du patrimoine et rencontrez les personnages qui ont marqué son histoire. En famille ou entre amis, partez à la recherche de l’emblème perdu et sauvez la mémoire de la ville. Un jeu de piste patrimonial gratuit, accessible à tous dès 8 ans. »

Ancienne mairie, parc de la mairie Place Gabriel Péri 94600 Choisy-le-Roi Choisy-le-Roi 94600 Centre Sud Val-de-Marne Île-de-France 0148924136 http://choisyleroi.fr

Jeu de piste patrimonial « L’emblème disparu »

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