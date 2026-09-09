Jeu de piste Rentrée sur la banquise Espace des Mondes Polaires Prémanon

Informations pratiques

Prémanon

Jeu de piste Rentrée sur la banquise

Espace des Mondes Polaires 146 Rue Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 14:30:00

fin : 2026-09-30 16:00:00

Date(s) :

2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30

Pour bien démarrer l’année scolaire, l’Espace des Mondes Polaires vous invite à un jeu de piste en famille ! Enquêtes, énigmes et découvertes rythmeront votre parcours sur les traces de la banquise. Dès 4 ans. Chaque mercredi après-midi de septembre. Gratuit. .

Espace des Mondes Polaires 146 Rue Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org

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English : Jeu de piste Rentrée sur la banquise

L’événement Jeu de piste Rentrée sur la banquise Prémanon a été mis à jour le 2026-08-17 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)