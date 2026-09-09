Jeu de piste Rentrée sur la banquise Espace des Mondes Polaires Prémanon
mercredi 9 septembre 2026 · Espace des Mondes Polaires · Prémanon
Informations pratiques
Prémanon
Jeu de piste Rentrée sur la banquise
Espace des Mondes Polaires 146 Rue Croix de la Teppe Prémanon Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 14:30:00
fin : 2026-09-30 16:00:00
Date(s) :
2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30
Pour bien démarrer l’année scolaire, l’Espace des Mondes Polaires vous invite à un jeu de piste en famille ! Enquêtes, énigmes et découvertes rythmeront votre parcours sur les traces de la banquise. Dès 4 ans. Chaque mercredi après-midi de septembre. Gratuit. .
Espace des Mondes Polaires 146 Rue Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org
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English : Jeu de piste Rentrée sur la banquise
L’événement Jeu de piste Rentrée sur la banquise Prémanon a été mis à jour le 2026-08-17 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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