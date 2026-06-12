Jeu de piste Sherlock, Lupin et moi Montargis
Jeu de piste Sherlock, Lupin et moi Montargis mardi 21 juillet 2026.
Montargis
Jeu de piste Sherlock, Lupin et moi
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 16:00:00
fin : 2026-07-21 17:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Jeu de piste Sherlock, Lupin et moi
Conçu comme un jeu de piste pour les 8-12 ans, avec 10 énigmes à trouver et à résoudre.
À l’été 1870, Sherlock Holmes, Arsène Lupin et Irène Adler se rencontrent à Saint-Malo où ils deviennent d’inséparables amis. Mais voilà qu’Irène a soudainement disparu ! Pour cette nouvelle enquête, ce sont aux enfants de venir en aide à Sherlock et Lupin dans un jeu littéraire conçu comme un escape game ! Pas besoin de lire les livres pour jouer à ce jeu.
Jeu déja organisé à la médiathèque en 2025. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
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English :
Scavenger Hunt: Sherlock, Lupin, and Me
L’événement Jeu de piste Sherlock, Lupin et moi Montargis a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS
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