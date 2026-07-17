Jeu de piste : sur les traces de l’ancien quartier épiscopal de Montpellier, Ancien quartier épiscopal de Montpellier, Montpellier

Informations pratiques

Jeu de piste : sur les traces de l’ancien quartier épiscopal de Montpellier Samedi 19 septembre, 10h00 Ancien quartier épiscopal de Montpellier Hérault

Un plan vous propose un parcours avec des indices visuels à repérer et des questions. Parcours en autonomie avec le plan remis à chaque groupe de participants (3€) ou à photographier avant le départ.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Ce quartier porte l’empreinte de la vie épiscopale. La cathédrale, l’ancien évêché, les anciennes chapelles, les croix, mais aussi les noms de rues et d’anciens lieux-dits en racontent l’histoire.

Partez à la découverte des traces de la prédominance religieuse du quartier grâce à un jeu de piste ludique, à réaliser en famille ou en groupe.

Ancien quartier épiscopal de Montpellier 19 rue Lallemand 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie Ce quartier porte l’empreinte de la vie épiscopale : la cathédrale, l’ancien évêché, les chapelles, les croix et jusqu’aux noms des rues ou des anciens lieux dits, nous en content l’histoire.

Ce quarter porte l’empreinte de la vie épiscopale : la cathédrale, l’ancien évêché, les anciennes chapelles, les croix et jusqu’aux noms des rues ou des anciens lieux-dits nous en content l’histoire.

© Claude Gavalda