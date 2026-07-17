Jeu de piste : sur les traces de l’ancien quartier épiscopal de Montpellier, Ancien quartier épiscopal de Montpellier, Montpellier
samedi 19 septembre 2026 · Ancien quartier épiscopal de Montpellier · Montpellier
Informations pratiques
Jeu de piste : sur les traces de l’ancien quartier épiscopal de Montpellier Samedi 19 septembre, 10h00 Ancien quartier épiscopal de Montpellier Hérault
Un plan vous propose un parcours avec des indices visuels à repérer et des questions. Parcours en autonomie avec le plan remis à chaque groupe de participants (3€) ou à photographier avant le départ.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Ce quartier porte l’empreinte de la vie épiscopale. La cathédrale, l’ancien évêché, les anciennes chapelles, les croix, mais aussi les noms de rues et d’anciens lieux-dits en racontent l’histoire.
Partez à la découverte des traces de la prédominance religieuse du quartier grâce à un jeu de piste ludique, à réaliser en famille ou en groupe.
Ancien quartier épiscopal de Montpellier 19 rue Lallemand 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie Ce quartier porte l’empreinte de la vie épiscopale : la cathédrale, l’ancien évêché, les chapelles, les croix et jusqu’aux noms des rues ou des anciens lieux dits, nous en content l’histoire.
Ce quarter porte l’empreinte de la vie épiscopale : la cathédrale, l’ancien évêché, les anciennes chapelles, les croix et jusqu’aux noms des rues ou des anciens lieux-dits nous en content l’histoire.
© Claude Gavalda
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