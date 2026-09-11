Jeu de piste : « Vol au jardin des Beaux-Arts », Jardin des Beaux-Arts, Angers

Informations pratiques

Jeu de piste : « Vol au jardin des Beaux-Arts » Samedi 19 septembre, 19h00 Jardin des Beaux-Arts Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Les faits se sont déroulés jeudi aux alentours de 20h00, peu après la fermeture du jardin. Un membre de la société d’horticulture de la ville était venu vérifier l’état des poiriers Doyenné du Comice quand il s’est soudainement fait asommer. Le coupable lui a dérobé son précieux carnet dans lequel se trouvaient les informations nécessaires pour développer une nouvelle variété de poire, encore plus succulente !

Jeu de piste à réaliser en autonomie.

Livret à récupérer devant le RU-Repaire Urbain.

Jardin des Beaux-Arts Boulevard du roi-René, 49000 Angers Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire https://www.angers.fr/vivre-a-angers/la-nature-a-angers/les-parcs-et-jardins-publics/patrimoine/parcs-et-jardins/jardin-du-musee-des-beaux-arts/index.html

Les faits se sont déroulés jeudi aux alentours de 20h00, peu après la fermeture du jardin. Un membre de la société d’horticulture de la ville était venu vérifier l’état des poiriers Doyenné du Comice…