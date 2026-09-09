Jeu de rôle, Bibliothèque des Cinq-Avenues, Marseille

Informations pratiques

Jeu de rôle Vendredi 18 décembre, 17h00 Bibliothèque des Cinq-Avenues Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-18T17:00:00+01:00 – 2026-12-18T19:00:00+01:00

Fin : 2026-12-18T17:00:00+01:00 – 2026-12-18T19:00:00+01:00

Le jeu de rôle sur table est un jeu coopératif qui fait appel à votre imagination et vous invite à explorer un monde où des héros surmontent des épreuves, font face à des ennemis, découvrent des secrets oubliés et bien d’autres choses.

Pour enfants de 10 à 15 ans.

Animé par Les Parchemins de Tychées.

Sur inscription au 04 13 94 82 50.

Bibliothèque des Cinq-Avenues Impasse Fissiaux 13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 50 »}]

Événement des bibliothèques de Marseille