Jeu de rôle Terres du milieu : Voyage fantastique, Médiathèque Hugo Pratt, Cournon-d’Auvergne

Informations pratiques

Jeu de rôle Terres du milieu : Voyage fantastique Samedi 3 octobre, 16h30 Médiathèque Hugo Pratt Puy-de-Dôme

À partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Nous sommes le 05/04/797. L’empereur Minostrill dit « le Mage blanc » est retrouvé mort, une flèche recouverte d’une substance verdâtre plantée dans le dos, alors qu’il présidait une importante réunion en compagnie des peuples les plus influents des terres du milieu.

Comme celui-ci s’attendait à ce que l’on attente à sa vie, il a fait en sorte qu’un sort s’active quelques minutes après sa mort ôtant la mémoire de chaque individu se trouvant dans la tour.

En complément, un Nécromancien est invoqué, chargé d’arbitrer l’enquête en fournissant des bribes de souvenirs, à cadence régulière.

À vous d’enquêter et de retrouver le peuple responsable de l’assassinat du mage, …à moins que ce ne soit celui auquel vous appartenez…

Médiathèque Hugo Pratt 1 rue PIERRE JACQUET 63800 Cournon-d’Auvergne Cournon-d’Auvergne 63800 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473983500 https://bibliotheques-clermontmetropole.eu/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 43 762 762 »}]

Biblis en folie 2026

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