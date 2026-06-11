Jeu de société Château-Renard
Jeu de société Château-Renard jeudi 9 juillet 2026.
Château-Renard
Jeu de société
45 Place de la République Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-09 17:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Petits et grands, venez jouer ensemble ! Des jeux pour toute la famille, des jeux enfants, des jeux pour ados et adultes… il y en a pour tous les goûts et tous les âges.
Petits et grands, venez jouer ensemble ! Des jeux pour toute la famille, des jeux enfants, des jeux pour ados et adultes… il y en a pour tous les goûts et tous les âges. .
45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71
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English :
Young and old, come and play together! Games for the whole family, children’s games, games for teenagers and adults? there’s something for every taste and age.
L’événement Jeu de société Château-Renard a été mis à jour le 2026-06-11 par OT 3CBO
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