Jeu de société Intergénérationnel Salle de la Grenette Lapalisse
Jeu de société Intergénérationnel Salle de la Grenette Lapalisse dimanche 12 juillet 2026.
Lapalisse
Jeu de société Intergénérationnel
Salle de la Grenette 1 avenue pasteur Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 13:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Après-midi organisé par l’association T.A.D
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Salle de la Grenette 1 avenue pasteur Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 57 25 31
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English :
Afternoon organized by the T.A.D association
L’événement Jeu de société Intergénérationnel Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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