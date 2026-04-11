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Jeu de société Intergénérationnel Salle de la Grenette Lapalisse

Jeu de société Intergénérationnel Salle de la Grenette Lapalisse dimanche 12 juillet 2026.

Lieu : Salle de la Grenette

Adresse : 1 avenue pasteur

Ville : 03120 Lapalisse

Département : Allier

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif :

Lapalisse

Jeu de société Intergénérationnel

Salle de la Grenette 1 avenue pasteur Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 13:00:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Après-midi organisé par l’association T.A.D
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Salle de la Grenette 1 avenue pasteur Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 57 25 31 

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English :

Afternoon organized by the T.A.D association

L’événement Jeu de société Intergénérationnel Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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