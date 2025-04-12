Jeu d’enquête : A la recherche du masque perdu…., Centre Schweitzer, Kaysersberg-Vignoble

Informations pratiques

Jeu d’enquête : A la recherche du masque perdu…. 19 et 20 septembre Centre Schweitzer Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Une exposition majeure sur les masques africains doit ouvrir. Mais problème : le directeur du musée a disparu avec la pièce maîtresse ! En équipe, explorez les espaces du musée, déchiffrez les notes qu’il a laissées derrière lui, malgré lui, et remontez la piste jusqu’au dernier indice…

➡️​Une manière ludique et animée de découvrir le Centre Schweitzer et l’engagement du docteur Albert Schweitzer, en famille ou entre amis !

A partir de 8 ans. Places limitées, réservation conseillée au 03 67 35 19 49 ou à contact@centreschweitzer.org

Centre Schweitzer 126 rue Général de Gaulle 68240 Kaysersberg Vignoble Kaysersberg-Vignoble 68240 Kaysersberg Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 35 19 49 https://centreschweitzer.org/ https://www.instagram.com/centreschweitzerkbv/;https://www.facebook.com/centreschweitzerkbv [{« link »: « mailto:contact@centreschweitzer.org »}] Le Centre Schweitzer est un centre d’interprétation axé sur la notion de Prix Nobel de la Paix et de sa résonance actuelle. Il est dédié à la valorisation de la notion universelle de Paix, présente dans l’ensemble de l’œuvre d’Albert Schweitzer, natif de Kaysersberg.

La Paix, moteur de l’action d’Albert Schweitzer, abordée sous différents angles et dans une logique de progression, permet à chaque visiteur de prendre conscience du caractère universel et intemporel de la pensée d’Albert Schweitzer. Parking avec places PMR à proximité immédiate.

Arrêt de bus « Porte Haute » à proximité.

Expositions accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Une exposition majeure sur les masques africains doit ouvrir. Mais problème : le directeur du musée a disparu avec la pièce maîtresse ! En équipe, explorez les espaces du musée, déchiffrez les notes …

© Office de tourisme de la Vallée de Kaysersberg