Jeu d’enquête, Château du Grand Jardin, Joinville

Informations pratiques

Jeu d’enquête Dimanche 20 septembre, 11h00 Château du Grand Jardin Haute-Marne

Compris dans le billet d’entrée (2€/pers, gratuit – 12 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Septembre 1882. Une photographie unique vient d’être dérobée au Château du Grand Jardin. L’inspectrice Moreau a besoin de vous ! Parcourez le domaine, déchiffrez les indices, percez les secrets du XIXe siècle… Et résolvez l’affaire avant qu’il ne soit trop tard.

Enquête à faire en famille et en autonomie dès 9 ans.

Château du Grand Jardin 5 avenue de la Marne, 52300 Joinville, France Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33325941754 https://haute-marne.fr/liens-utiles/chateau-du-grand-jardin Créé par Claude de Lorraine, premier Duc de Guise, le château du Grand Jardin est un pavillon de plaisance du XVIe siècle qui vient compléter la demeure seigneuriale : le château d’en haut (aujourd’hui disparu) surplombant la ville. Influencé par le style Renaissance découvert lors des guerres d’Italie, c’est un lieu de réception et de représentation qui manifeste le pouvoir des Guise. À l’époque, seuls les hôtes de marque sont invités à festoyer et à admirer son décor et ses jardins. Parking dédié de 92 places.

Septembre 1882. Une photographie unique vient d’être dérobée au Château du Grand Jardin. L’inspectrice Moreau a besoin de vous ! Parcourez le domaine, déchiffrez les indices, percez les secrets du Et…

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