Olargues

JEU D’ENQUÊTE ORNITHOGAME

Avenue du Champ des Horts Olargues Hérault

Tarif : 11 – 11 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Un jeu d’enquête captivant en équipe de 2 à 5 joueurs (dès 8 ans). Votre mission analyser les indices et décoder les notes de terrain du célèbre naturaliste René TOURNEAU pour élucider le mystère de sa disparition soudaine.

Le célèbre ornithologue, connu pour ses études sur les oiseaux des parcs et jardins, a mystérieusement disparu lors d’une mission de comptage. Seul son sac à dos a été retrouvé sur place… Qui a bien pu s’en prendre à cet amoureux de la nature sauvage ? En équipe de 2 à 5 joueurs, venez mener l’enquête, décrypter les dernières notes et observations du naturaliste, analyser minutieusement les indices et faire preuve de logique pour élucider ce mystère. Une aventure captivante à vivre dès 8 ans. Inscription obligatoire, places limitées. .

Avenue du Champ des Horts Olargues 34390 Hérault Occitanie

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English : JEU D’ENQUÊTE ORNITHOGAME

A captivating mystery game for teams of 2 to 5 players (ages 8 and up). Your mission: analyze the clues and decipher the field notes of the famous naturalist René TOURNEAU to solve the mystery of his sudden disappearance.

L’événement JEU D’ENQUÊTE ORNITHOGAME Olargues a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC