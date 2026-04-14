Jeu des 7 différences sur les collections du musée, Musée Lambinet, Versailles
Jeu des 7 différences sur les collections du musée, Musée Lambinet, Versailles samedi 23 mai 2026.
Jeu des 7 différences sur les collections du musée Samedi 23 mai, 19h00 Musée Lambinet Yvelines
Accessible dès la maternelle. Jeu disponible à l’accueil, à faire en autonomie dans les salles du musée.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Amusez-vous seul ou à plusieurs pour retrouver les intrus qui se sont cachés dans les reproductions des œuvres du musée.
Musée Lambinet 54 Boulevard de la Reine, 78000 Versailles, France Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 0139503032 https://www.versailles.fr/museelambinet L’établissement offre à voir une grande diversité d’œuvres de techniques différentes, de la Renaissance au milieu du XXe siècle : peintures, sculptures, dessins, gravures, mais aussi meubles et objets d’art. L’art de vivre à Versailles au XVIIIe siècle, l’histoire de la ville de Versailles et particulièrement la Révolution Française, sont les axes forts du musée.
Jeu des 7 différences sur les collections du musée
À voir aussi à Versailles (Yvelines)
- Les rendez-vous de l’emploi, Hôtel de ville de Versailles, Versailles 15 avril 2026
- Jeudi musical : Petits motets et créations contemporaines, Chapelle royale, Versailles 16 avril 2026
- Sept Lieux : Bisou Bisou w/ Philippe Cost, Sept Lieux, Versailles 25 avril 2026
- Cuba Libre#15 Live music w/ Mixtura & King P, Sept Lieux, Versailles 25 avril 2026
- Soirée Salsa Bachata Kizomba, Sept Lieux, Versailles 26 avril 2026