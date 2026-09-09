Jeu des énigmes, Musée des beaux-arts, Bordeaux

Informations pratiques

Jeu des énigmes Dimanche 20 septembre, 11h00 Musée des beaux-arts Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Jeux des énigmes

De 11h à 11h30 : testez vos connaissances sur les symboles en peinture.

Musée des beaux-arts 20 Cours d’Albret, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556102056 https://www.musba-bordeaux.fr A travers ses collections de peintures, sculptures et dessins, le musée des beaux-arts de Bordeaux propose un large panorama de l’art européen du XVIe au XXe siècle. Jalonnée par la présence d’artistes au nom évocateur, ou de fonds très complets (comme celui de la peinture néerlandaise du XVIIIe siècle, la collection offre aussi un regard sur la vie artistique régionale, avec de riches ensembles d’œuvres des XVIIIe et XIXe siècles.

Jeux des énigmes

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