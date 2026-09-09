Jeu en print&play « Archi fini », Hotel de ville de Marseille, Marseille

Informations pratiques

Jeu en print&play « Archi fini » 10 – 18 octobre Hotel de ville de Marseille Bouches-du-Rhône

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T23:30:00+02:00 – 2026-10-18T23:59:00+02:00

Jeu de carte pédagogique et ludique édité par la Maison de l’architecture, à télécharger et imprimer soi-même !

. Présentation du jeu (jeune public) : https://www.ville-jeux.com/Archi-fini.html

. Vidéo de la règle du jeu (1’29 ») : https://vimeo.com/418412200

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Des informations pourront être données par l’équipe de la MAV PACA sur son stand à l’occasion du Village des Sciences de Marseille les samedi 10 et dimanche 11 octobre.

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Hotel de ville de Marseille Pl. Villeneuve-Bargemon Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.ville-jeux.com/Archi-fini.html »}, {« data »: {« author »: « Maison de l’architecture PACA », « cache_age »: 86400, « description »: « Jeu pu00e9dagogique sur la construction d’habitations.nnArchi-fini est un jeu participatif : les enfants jouent tous ensemble contre le jeu. Ils doivent construire leur habitation piu00e8ce par piu00e8ce et trouver les bons ouvriers tout en respectant la limite de temps.nnVous souhaitez organiser une partie? Contactez la MAV PACA (mediation@mavpaca.fr) !nnnJeu u00e9ditu00e9 par la MAV PACA / 2020nConu00e7u par Miren Candina et lisa GonzaleznPour les enfants de 7 u00e0 15 ans nDuru00e9e moyenne d’une partie : 30 minn+ d’info : www.mavpaca.fr », « type »: « video », « title »: « ARCHI-FINI : pru00e9sentation du jeu (teaser) », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/892973938-0651585c188046a33b21e6ba82e1a21168e432da1a1afd75b8af6d9dc49a106a-d?f=webp®ion=us », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/418412200 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://vimeo.com/user61997815 », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}}, « html »: «

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Jeu de carte pédagogique et ludique édité par la Maison de l’architecture, à télécharger et imprimer soi-même !

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