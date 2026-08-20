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Jeu en print&play « Cherch’archi », Hotel de ville de Marseille, Marseille

samedi 10 octobre 2026 · Hotel de ville de Marseille · Marseille

Jeu en print&play « Cherch’archi », Hotel de ville de Marseille, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
Hotel de ville de Marseille
Adresse
Pl. Villeneuve-Bargemon
Ville
13002 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
gratuit

Jeu en print&play « Cherch’archi » 10 – 18 octobre Hotel de ville de Marseille Bouches-du-Rhône

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-18T23:30:00+02:00 – 2026-10-18T23:59:00+02:00

Jeu de carte pédagogique et ludique édité par la Maison de l’architecture, à télécharger et imprimer soi-même !
. Présentation du jeu (jeune public) : https://ville-jeux.com/Cherch-archi.html
. Jeu à télécharger gratuitement pour impression : https://bit.ly/3Kwip53
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Des informations pourront être données par l’équipe de la MAV PACA sur son stand à l’occasion du Village des Sciences de Marseille les samedi 10 et dimanche 11 octobre.
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Hotel de ville de Marseille Pl. Villeneuve-Bargemon Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://ville-jeux.com/Cherch-archi.html »}, {« link »: « https://bit.ly/3Kwip53 »}] http://www.mavpaca.fr
Jeu de carte pédagogique et ludique édité par la Maison de l’architecture, à télécharger et imprimer soi-même !

MAVPACA

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