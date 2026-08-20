Jeu en print&play « Cherch’archi », Hotel de ville de Marseille, Marseille

Informations pratiques

Jeu en print&play « Cherch’archi » 10 – 18 octobre Hotel de ville de Marseille Bouches-du-Rhône

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T23:30:00+02:00 – 2026-10-18T23:59:00+02:00

Jeu de carte pédagogique et ludique édité par la Maison de l’architecture, à télécharger et imprimer soi-même !

. Présentation du jeu (jeune public) : https://ville-jeux.com/Cherch-archi.html

. Jeu à télécharger gratuitement pour impression : https://bit.ly/3Kwip53

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Des informations pourront être données par l’équipe de la MAV PACA sur son stand à l’occasion du Village des Sciences de Marseille les samedi 10 et dimanche 11 octobre.

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Hotel de ville de Marseille Pl. Villeneuve-Bargemon Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://ville-jeux.com/Cherch-archi.html »}, {« link »: « https://bit.ly/3Kwip53 »}] http://www.mavpaca.fr

Jeu de carte pédagogique et ludique édité par la Maison de l’architecture, à télécharger et imprimer soi-même !

MAVPACA