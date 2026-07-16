Jeu : et si on remontait le temps dans le quartier de l’Eure ?, Le Hangar Zéro, Le Havre

Informations pratiques

Jeu : et si on remontait le temps dans le quartier de l’Eure ? 19 et 20 septembre Le Hangar Zéro Seine-Maritime

Participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées du Patrimoine et du Matrimoine 2026, partez à la découverte de l’histoire du quartier de l’Eure au Havre à travers un parcours photographique.

Ce parcours met en lumière le passé du quartier grâce à une sélection de plans et de photographies anciennes, généreusement prêtés par un animateur d’un blog havrais ainsi que par plusieurs collectionneurs passionnés. Une plongée sensible et documentée dans la mémoire des lieux, entre transformations urbaines et souvenirs de vie.

Munis de photographies anciennes, les participants devront retrouver les emplacements correspondants dans le quartier. Certains lieux ont disparu, d’autres subsistent encore : saurez-vous les reconnaître ? L’objectif : rephotographier ces sites aujourd’hui et capturer l’évolution du paysage urbain.

Un moment ludique et intergénérationnel pour redécouvrir le quartier autrement, entre mémoire, exploration et regard contemporain.

Le Hangar Zéro 37 quai de la Saône, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Saint-Nicolas Seine-Maritime Normandie https://lehangarzero.fr/ Le Hangar Zéro, situé au cœur du Havre, est un espace d’échange, de partage et d’expérimentation dédié à la transition écologique et sociale. Transports en commun

Ligne 3 et 8 départ de la gare du Havre

Vélo et trottinette

Facile d’accès avec pistes cyclables.

Dans le cadre des Journées du Patrimoine et du Matrimoine 2026, partez à la découverte de l’histoire du quartier de l’Eure au Havre à travers un parcours photographique.