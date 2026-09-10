Jeu immersif « Code rouge aux Archives ! », Archives départementales du Nord, Lille

Informations pratiques

Jeu immersif « Code rouge aux Archives ! » 19 et 20 septembre Archives départementales du Nord Nord

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Urgence aux Archives ! Catastrophe en vue : une inondation, un incendie ou un conflit menace nos précieux documents… Serez-vous capables de les sauver ?

Plongez dans la peau d’un héros des Archives et relevez notre défi. En équipe, vous avez 60 minutes pour découvrir les bons gestes et éviter le pire. Fouillez, testez, inventez… chaque décision compte pour préserver la mémoire !

Samedi à 14h30, 16h et 17h30

Dimanche à 11h, 14h, 15h30 et 17h

Durée : 1h

Pour tout public. A partir de 10 ans, les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte participant à la séance

Sur réservation :

archivedep@lenord.fr | 03 59 73 06 00

Archives départementales du Nord 22 rue Saint-Bernard, 59000 Lille Lille 59037 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « archivedep@lenord.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 59 73 06 00 »}] [{« link »: « mailto:archivedep@lenord.fr »}]

JEP 2026 – Plongez dans une mission d’urgence et découvrez les gestes essentiels pour sauver les documents des Archives départementales

Crédit Jean-Luc THIEFFRY