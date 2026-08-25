Informations pratiques

Béziers

JEU INFORMATIQUE CLICADO

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-09-16 2026-11-04 2026-11-18 2026-12-02 2026-12-16

Les animateurs vous invitent dans un espace consacré aux jeux vidéo. Profitez de nombreux jeux en solo ou en ligne sur PC et consoles, pour partager, découvrir et échanger autour de votre passion.

Les animateurs vous invitent dans un espace consacré aux jeux vidéo. Profitez de nombreux jeux en solo ou en ligne sur PC et consoles, pour partager, découvrir et échanger autour de votre passion. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English : JEU INFORMATIQUE CLICADO

The staff invites you to a space dedicated to video games. Enjoy a wide variety of single-player and online games on PC and consoles, and share, discover, and discuss your passion with others.

L’événement JEU INFORMATIQUE CLICADO Béziers a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 ADT34