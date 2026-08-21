Jeu interactif « Cherche et trouve numérique », Musée Electropolis, Mulhouse

Informations pratiques

Jeu interactif « Cherche et trouve numérique » 19 et 20 septembre Musée Electropolis Haut-Rhin

Sans réservation, entrée gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Un jeu immersif et ludique qui permet de retracer l’histoire de l’électricité et de raviver le patrimoine en famille.

Au travers de nombreuses photos d’éléments de la collection, les visiteurs mènent l’enquête, afin de percer le mystère des objets. Pour commencer l’aventure, il suffit de scanner le QR code disponible à l’accueil… !

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10h à 18h : entrée gratuite.

Durée du jeu : environ 45 minutes.

Jeu accessible sur votre smartphone, dès 7 ans.

Musée Electropolis 55 Rue du Pâturage, 68200 Mulhouse, France Mulhouse 68200 Dornach Haut-Rhin Grand Est +33389324850 https://www.musee-electropolis.fr Le musée Electropolis de Mulhouse conserve des machines et des appareils anciens et pionniers (du XVIIIe au début du XXe siècles) et surtout un ensemble représentatif d’objets domestiques faisant du Musée Electropolis la collection publique française de référence dans le domaine des applications domestiques de l’électricité. L’objet le plus célèbre est le groupe électrogène Sulzer-BBC de 1901, machine à vapeur et alternateur totalisant 170 tonnes.

Un jeu immersif et ludique qui permet de retracer l’histoire de l’électricité et de raviver le patrimoine en famille.

©Musée Electropolis