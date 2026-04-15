Jeu interactif : Cherche et trouve numérique, Musée Electropolis, Mulhouse

Jeu interactif : Cherche et trouve numérique Samedi 23 mai, 14h00 Musée Electropolis Haut-Rhin

Gratuit de 14h à minuit. Dernières entrées à 23h30. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Inédit au Musée Electropolis : un jeu immersif et ludique qui permet de retracer l’histoire de l’électricité.

Au travers de nombreuses photos d’élements de la collection, le visiteur mène l’enquête afin de percer le mystère des objets. Pour commencer l’aventure, il suffit de scanner le QR code disponible à l’accueil… !

Musée Electropolis 55 Rue du Pâturage, 68200 Mulhouse, France Mulhouse 68200 Dornach Haut-Rhin Grand Est +33389324850 https://www.musee-electropolis.fr Le musée Electropolis de Mulhouse conserve des machines et des appareils anciens et pionniers (du XVIIIe au début du XXe siècles) et surtout un ensemble représentatif d’objets domestiques faisant du Musée Electropolis la collection publique française de référence dans le domaine des applications domestiques de l’électricité. L’objet le plus célèbre est le groupe électrogène Sulzer-BBC de 1901, machine à vapeur et alternateur totalisant 170 tonnes.

Inédit au Musée Electropolis : un jeu immersif et ludique qui permet de retracer l’histoire de l’électricité.

©Musée Electropolis