Jeu, Le Loup Garou de la Micro-Folie La Distylerie Luçon

Informations pratiques

Luçon

Jeu, Le Loup Garou de la Micro-Folie

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 16:00:00

fin : 2026-10-31 17:30:00

Date(s) :

2026-10-31

Entrez dans une partie de Loup Garou pas comme les autres ! Ici, chaque personnage est incarné par une œuvre d’art. Observez, échangez, enquêtez… et découvrez les chefs-d’œuvre autrement, tout en démasquant les loups-garous !

Tout public, à partir de 10 ans. Réservation obligatoire.

Les mineurs de moins de 13 ans doivent être accompagnés d’un adulte. .

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

L’événement Jeu, Le Loup Garou de la Micro-Folie Luçon a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud