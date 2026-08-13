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AGENDA · Luçon

Jeu, Le Loup Garou de la Micro-Folie La Distylerie Luçon

samedi 31 octobre 2026 · La Distylerie · Luçon

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
La Distylerie
Adresse
4 rue Pierre Forget
Ville
85400 Luçon
Département
Vendée
Tarif

Luçon

Jeu, Le Loup Garou de la Micro-Folie

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 16:00:00
fin : 2026-10-31 17:30:00

Date(s) :
2026-10-31

Entrez dans une partie de Loup Garou pas comme les autres ! Ici, chaque personnage est incarné par une œuvre d’art. Observez, échangez, enquêtez… et découvrez les chefs-d’œuvre autrement, tout en démasquant les loups-garous !

Tout public, à partir de 10 ans. Réservation obligatoire.
Les mineurs de moins de 13 ans doivent être accompagnés d’un adulte.   .

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37  info@vendeedusud.com

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English :

L’événement Jeu, Le Loup Garou de la Micro-Folie Luçon a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud

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