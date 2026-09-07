Jeu « Les 130 ans de Bois-Colombes, le quiz », Médiathèque Jean-Monnet, Bois-Colombes

Informations pratiques

Jeu « Les 130 ans de Bois-Colombes, le quiz » Samedi 19 septembre, 15h00 Médiathèque Jean-Monnet Hauts-de-Seine

Accès uniquement sur réservation et limité à 20 personnes. Réservations ouvertes à partir du 7 septembre 2026. Jeu accessible aux enfants âgés de 8 ans et plus. Durée du jeu : 1 h env.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Qui a vécu à Bois-Colombes ? D’où vient le nom de votre rue ? À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez tester vos connaissances sur l’histoire Bois-Colombes !

Une animation intergénérationnelle ouverte à toutes et tous

Médiathèque Jean-Monnet 7 rue Felix-Braquet, 92270 Bois-Colombes Bois-Colombes 92270 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 19 83 72 https://mediatheque.bois-colombes.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 01.41.19.83.48 »}, {« type »: « link », « value »: « https://bois-colombes.fr/ville-attractive/patrimoine-et-histoire/actualites/ »}] Ouverte en 1908 dans les locaux de la mairie, alors installée rue Guizot, la bibliothèque connaît 5 déménagements avant de s’installer définitivement, en 1988, au centre Charlemagne. Jusque dans les années 1960, ce service culturel accueille les lecteurs uniquement deux soirs par semaine et le dimanche matin. A partir de 1955, les usagers peuvent profiter d’une salle de lecture pourvue d’usuels et de publications périodiques en accès libre. Les Bois-Colombiens doivent cependant, jusqu’en 1988, solliciter les bibliothécaires pour consulter ou emprunter des livres permettant notamment aux jeunes « d’acquérir de solides connaissances et de s’orner l’esprit ». En 1988, la nouvelle bibliothèque Jean-Monnet diversifie les supports mis à disposition du public (cassettes audio et vidéo, disques CD en 1995, jeux vidéo plus récemment, etc.), et propose également des espaces réservés aux enfants pour des expositions et des animations. Les actions culturelles se sont depuis développées dans un but de promotion de la lecture (ex. l’heure du conte, club manga, café lecture), de découverte d’autres médias culturels (ex. le rendez-vous musical, activité jeux de société) et de développement de la créativité. La médiathèque Jean-Monnet part aussi à la rencontre des habitants lors des festivals BD « Des bulles à Bois-Colombes » (2010) et du film d’animation « AnimART » (2018). Transilien, ligne J (Gare de Bois-Colombes), ligne L (Bécon-les-Bruyères et Gare des Vallées). Bus 178 (La Paix ou Gare de Bois-Colombes) et 167 (Hôtel de ville de Bois-Colombes)

Jeu

© Au 1er semestre de l’année 1937, les travaux de l’hôtel de ville se terminent. Le percement de la rue Félix-Braquet, l’aménagement de la place de la République et la construction de l’école maternelle Paul-Bert sont en cours de réalisation (AMBC/S.N.)