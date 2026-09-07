Jeu : levez les yeux au Donjon, Musée du Donjon, Niort

Informations pratiques

Jeu : levez les yeux au Donjon Vendredi 18 septembre, 10h00 Musée du Donjon Deux-Sèvres

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Partez à la découverte des techniques de construction au Moyen Âge et de l’histoire du donjon de Niort. Cette visite vous permettra de mieux comprendre l’architecture, les savoir-faire et les fonctions de cet édifice emblématique.

Musée du Donjon Rue du Guesclin, 79000 Niort, France Niort 79000 Centre-Ville Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549281428 https://www.niortagglo.fr/sortir-visiter/patrimoine-et-musees/musee-du-donjon/index.html [{« type »: « email », « value »: « mediation-musee@agglo-niort.fr »}] L’existence d’un castrum est attestée depuis le milieu du Xe siècle. La construction du donjon par Henri II Plantagenêt ou son fils Richard remonte à la fin du XIIe siècle. Il avait pour but essentiel la protection du port comme en attestent la position des archères dirigées vers la ville et ses fenêtres ouvertes à l’opposé. Le donjon est utilisé comme prison, au XVIIIe siècle, puis abrite les archives départementales au XIXe siècle, pour finalement devenir musée du costume poitevin en 1896. Le donjon se trouve au centre de la grande enceinte à laquelle il était relié par deux courtines délimitant une zone carrée, flanquée de tours aux angles et d’un châtelet.

Découverte de la construction au Moyen-âge et du Donjon de Niort

©niort agglo