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Jeu : Mission Isolation Longère de la Bégraisière Saint-Herblain
mercredi 14 octobre 2026 · Longère de la Bégraisière · Saint-Herblain
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-14 18:00 – 20:00
Gratuit : oui Tout public
Vous souhaitez choisir les matériaux isolants les plus adaptés à votre habitation, respecter un budget de travaux tout en optimisant les performances énergétiques ? Participez à notre soirée jeu de société “Mission isolation” et informez-vous de manière ludique dans un cadre convivial !Une soirée animée par l’équipe France Renov’
Longère de la Bégraisière Centre Saint-Herblain 44800
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