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Jeu : Mission Isolation Longère de la Bégraisière Saint-Herblain

mercredi 14 octobre 2026 · Longère de la Bégraisière · Saint-Herblain

Jeu : Mission Isolation Longère de la Bégraisière Saint-Herblain

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Heure de début
18:00
Lieu
Longère de la Bégraisière
Adresse
Rue François Rabelais
Ville
44800 Saint-Herblain
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-14 18:00 – 20:00
Gratuit : oui  Tout public 

Vous souhaitez choisir les matériaux isolants les plus adaptés à votre habitation, respecter un budget de travaux tout en optimisant les performances énergétiques ? Participez à notre soirée jeu de société “Mission isolation” et informez-vous de manière ludique dans un cadre convivial !Une soirée animée par l’équipe France Renov’

Longère de la Bégraisière Centre Saint-Herblain 44800

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