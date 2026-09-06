Jeu : Mission Isolation Longère de la Bégraisière Saint-Herblain

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-14 18:00 – 20:00

Gratuit : oui Tout public

Vous souhaitez choisir les matériaux isolants les plus adaptés à votre habitation, respecter un budget de travaux tout en optimisant les performances énergétiques ? Participez à notre soirée jeu de société “Mission isolation” et informez-vous de manière ludique dans un cadre convivial !Une soirée animée par l’équipe France Renov’

Longère de la Bégraisière Centre Saint-Herblain 44800



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