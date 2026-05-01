Jeu MOTUS Librairie-salon de thé Les Pages du château Aurec-sur-Loire
Jeu MOTUS Librairie-salon de thé Les Pages du château Aurec-sur-Loire jeudi 21 mai 2026.
Aurec-sur-Loire
Jeu MOTUS
Librairie-salon de thé Les Pages du château 4, rue des Marronniers Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 15:00:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Venez participer au célèbre jeu MOTUS en dégustant nos boissons et gourmandises.
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Librairie-salon de thé Les Pages du château 4, rue des Marronniers Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 31 68 81 lespagesduchateau@gmail.com
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English :
Come and take part in the famous MOTUS game while enjoying our drinks and treats.
L’événement Jeu MOTUS Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Loire Semène
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