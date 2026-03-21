JEU PHOTO – SHOOTING AU MUSÉE, Musée historique, Mulhouse
samedi 19 septembre 2026 · Musée historique · Mulhouse
Informations pratiques
JEU PHOTO – SHOOTING AU MUSÉE 19 et 20 septembre Musée historique Haut-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Musée historique Place de la Réunion – 68100 MULHOUSE Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « accueil.musees@mulhouse-alsace.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 89 33 78 17 »}]
Grâce aux indices-photos de ton livret, découvre des œuvres et des objets des deux musées municipaux, transforme-toi en alsacien(ne) et repars avec ta photo souvenir. En libre accès toute la journée.
© Musée historique de Mulhouse
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