JEU PHOTO – SHOOTING AU MUSÉE, Musée historique, Mulhouse

Informations pratiques

JEU PHOTO – SHOOTING AU MUSÉE 19 et 20 septembre Musée historique Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Musée historique Place de la Réunion – 68100 MULHOUSE Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « accueil.musees@mulhouse-alsace.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 89 33 78 17 »}]

Grâce aux indices-photos de ton livret, découvre des œuvres et des objets des deux musées municipaux, transforme-toi en alsacien(ne) et repars avec ta photo souvenir. En libre accès toute la journée.

© Musée historique de Mulhouse