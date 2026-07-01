Jeu / Quiz : Partez à la découverte des anciens métiers !, Maison de la forge et des anciens métiers, Belcastel

Informations pratiques

Jeu / Quiz : Partez à la découverte des anciens métiers ! 19 et 20 septembre Maison de la forge et des anciens métiers Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

️ Suivez Patrick le forgeron à la découverte des vieux métiers !

Partez pour une visite ludique et familiale en compagnie de Patrick le forgeron, à la découverte des métiers d’autrefois.

Un carnet de jeux gratuit vous attend à l’accueil de la Maison de la Forge pour accompagner petits et grands tout au long de l’exploration.

Maison de la forge et des anciens métiers Bourg, 12390 Belcastel Belcastel 12390 Aveyron Occitanie 05 65 64 46 11 http://www.mairie-belcastel.fr La maison de la forge et des anciens métiers est un lieu qui permet de faire vivre aux plus jeunes, la vie de nos campagnes d’autrefois. Elle a pour vocation de partager avec le plus grand nombre le savoir-faire d’antan, avec une exposition d’outils des différents artisans du village.

À travers les différents commentaires audio et les panneaux explicatifs, les visiteurs sont amenés à (re)découvrir ces métiers (forgeron, maréchal-ferrant, sabotier, pêcheur…) qui faisaient partie du quotidien il n’y a pas si longtemps… RD 285 dans le bourg.

Suivez Patrick le forgeron à la découverte des vieux métiers !

©Office de tourisme du Pays Rignacois